Piden más protección para animales de campo

La preocupación por el maltrato y el abandono de animales de campo volvió a ponerse sobre la mesa luego de que ciudadanos denunciaran casos recientes en distintos sectores de la ciudad.

¿Qué ocurrió?

Ayer, una residente de la colonia Soberón, identificada como Jaqueline, reportó que en la calle Tamaulipas y 24 un caballo permanecía en el mismo sitio desde hacía más de un día, expuesto a los intensos rayos del sol y sin acceso a agua. La ciudadana hizo un llamado urgente a los propietarios de animales para que asuman una mayor responsabilidad y eviten mantenerlos por largas jornadas en condiciones que pongan en riesgo su bienestar.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Asimismo, señaló que la situación se agrava debido a que en la ciudad no existe un departamento de control animal que brinde atención o rescate a los animales víctimas de maltrato o abandono, por lo que pidió a las autoridades correspondientes considerar la creación de una instancia especializada para atender estos casos.