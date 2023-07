Abandonan auto luego de volcadura

Valle Hermoso, Tam.

Una aparatosa volcadura se registró ayer por la mañana en el kilómetro 63 de la carretera que conduce de esta ciudad hacía el poblado Empalme.

Se trató de un vehículo de la marca Nissan tipo Sentra de reciente modelo, el cual salió de la carretera y dio varias vueltas hasta quedar en una canaleta a un costado del camino.

El conductor del vehículo, pudo haberse dado a la fuga o pedir ayuda a un auto particular para que lo llevarán a una clínica particular, pues al Hospital General no ingresó ninguna persona lesionada y en el lugar del percance no había nadie.

El auto, que quedó abandonado, mostró con evidencia lo aparatoso del accidente, el cual pudo haberse registrado en horas de la madrugada, pero fue hasta las 08:30 horas que personas que pasaban por la zona lo reportaron a las autoridades.