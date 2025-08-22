Continuarán las lluvias

Las lluvias eventuales que se sintieron ayer en esta región, podrían permanecer durante los siguientes tres días, así lo anunció ayer Aurelio Silva Salazar, encargado de monitoreo del clima en Valle Hermoso.

El entrevistado, dijo que incluso pudiéramos iniciar una nueva semana con presencia de precipitaciones, por lo que recomendó a los habitantes extremar precauciones en cuanto a planes y salidas a carretera.



