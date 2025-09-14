Pronostican lluvias en la celebración del Grito de Independencia

La tradicional celebración del Grito de Independencia que se llevará a cabo mañana en la explanada de la Presidencia Municipal de Valle Hermoso, podría estar acompañada de algunas lluvias.

Lo anterior, lo dio a conocer ayer el encargado del monitoreo del clima en la ciudad, Aurelio Silva Salazar, quien dijo que existe hasta un 60 por ciento de probabilidades de lluvia mañana lunes.

Las lluvias no son nuevas en los días 15 de septiembre, pues en años anteriores, ha llovido antes de que se lleve a cabo la celebración del Grito de Independencia.

Este año, se espera que las precipitaciones no merienda la asistencia de personas a la explanada de la Presidencia Municipal o plaza principal, en donde antes del Grito se espera la presentación de varios artistas en un teatro del pueblo ya instalado en el lugar.