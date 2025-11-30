Nuevo descenso de temperaturas

A partir de este domingo se prevé un marcado descenso en las temperaturas, así como la presencia de lluvias intermitentes en la región, informó Aurelio Silva Salazar, responsable del área de monitoreo del clima en esta ciudad.

Silva Salazar detalló que desde hoy se podrían registrar temperaturas mínimas de hasta 10 grados centígrados, acompañadas de algunas precipitaciones.

Explicó que las condiciones frías se mantendrán durante toda la próxima semana, desde el lunes y hasta el viernes.

Indicó que para mañana lunes y el martes las probabilidades de lluvia disminuirán; sin embargo, será entre el miércoles y jueves cuando nuevamente se espere la llegada de precipitaciones a la zona.

El especialista recomendó a la población extremar precauciones ante los cambios bruscos de temperatura, especialmente en menores, adultos mayores y personas con padecimientos respiratorios, pues recordó que esta época del año es cuando más aumentan las enfermedades de este tipo.

Finalmente, señaló que el área de monitoreo se mantendrá vigilante ante cualquier modificación en las condiciones climatológicas para informar oportunamente a la ciudadanía y que puedan tomar las medidas necesarias.