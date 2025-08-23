Lluvias paralizan el comercio local

Las lluvias registradas ayer después del mediodía en esta ciudad provocaron una notable disminución en la actividad comercial, afectando las ventas de negocios locales.

Así lo dio a conocer Jesús Hernández Herrera, Presidente de la Cámara Nacional de Comercio local, quien señaló que, aunque las precipitaciones no generaron encharcamientos importantes, los ciudadanos optaron por resguardarse durante más de dos horas y esperar a que el clima mejorara antes de salir a realizar sus compras.

El dirigente indicó que parte de la población podría postergar sus adquisiciones hasta el fin de semana, siempre y cuando las condiciones climatológicas lo permitan.

Cabe destacar que muchos consumidores se encuentran en plena preparación para el inicio del ciclo escolar, que dará comienzo en aproximadamente una semana, lo que incrementa la importancia de estas jornadas de compras para los comercios de la ciudad.