Júbilo por la llegada de lluvias a Valle Hermoso

Tal como se había pronosticado, las lluvias llegaron a esta ciudad desde la tarde del sábado y, de acuerdo con los reportes meteorológicos, se espera que continúen activas durante la próxima semana.

El responsable del monitoreo del clima en Valle Hermoso, Aurelio Silva Salazar, informó que las precipitaciones podrían mantenerse de manera constante en la región, por lo que pidió a los habitantes extremar precauciones, especialmente al conducir en carretera.

Asimismo, señaló que en caso de presentarse advertencias por encharcamientos o acumulación de agua en zonas específicas, estas se darán a conocer de manera inmediata a la comunidad.

Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse atenta a los comunicados oficiales y a manejar con precaución durante los próximos días.