Fin de semana sin lluvia y soleado

Ayer por la mañana, una fuerte precipitación se presentó en la zona centro de la ciudad, causando la inmovilidad de varios estudiantes y trabajadores al momento de ingresar a sus lugares de estudio o labor.

Según datos proporcionados por Aurelio Silva Salazar, encargado de monitoreo del clima en Valle Hermoso, esta lluvia marcó el fin de una racha de una semana de precipitaciones en la región.

De acuerdo con el pronóstico, a partir de hoy las lluvias darán una tregua en la zona; sin embargo, Silva Salazar recomendó a la población estar atenta a cualquier cambio en el clima, ya que en estas fechas del año los pronósticos pueden ser inciertos.