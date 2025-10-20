Listas florerías para el Día de Muertos

Con la proximidad del Día de Muertos, las florerías de la ciudad ya se preparan para una de las temporadas más importantes del año, en la que miles de personas acuden a los panteones para rendir homenaje a sus seres queridos que han fallecido.

Negocios ubicados en la zona centro de Valle Hermoso han comenzado a ofrecer una amplia variedad de productos, entre ellos coronas, flores artificiales y arreglos florales, con los que las familias podrán adornar las sepulturas durante las próximas celebraciones del 1 y 2 de noviembre.

Martín Reséndez, propietario de una florería reconocida en el sector, mencionó que se prevén buenas ventas a partir de la próxima semana, ya que muchas personas acostumbran visitar los panteones con anticipación para realizar la limpieza y decoración de las tumbas.

“Esperamos una buena temporada; la gente se prepara con tiempo para recordar a sus seres queridos, y eso impulsa las ventas en estos días”, expresó Reséndez.

Con ello, las florerías locales confían en que esta festividad no solo fortalecerá las tradiciones mexicanas, sino que también representará un impulso importante para la economía local.



