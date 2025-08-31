Accidente deja sin luz ni internet a vecinos

Un aparatoso accidente protagonizado por dos jóvenes la tarde del viernes dejó sin energía eléctrica e internet a los vecinos de la calle Morelos y brecha 118, además de cuantiosos daños materiales.

De acuerdo con los reportes, los hechos se registraron cuando una camioneta Chevrolet Silverado, color blanca y cabina y media, se desplazaba a exceso de velocidad y terminó impactándose contra varios postes de energía eléctrica y telefonía local.

Tras el percance, dos jóvenes descendieron del vehículo y emprendieron la huida a pie rumbo a la brecha 119, dejando atrás serios daños en la infraestructura de servicios básicos.

Testigos señalaron que los presuntos responsables se encontraban en estado de ebriedad, lo que habría provocado que perdieran el control de la unidad.

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas, aunque el accidente ocasionó que decenas de familias quedaran sin electricidad ni conexión a internet durante varias horas.