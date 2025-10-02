Pide ayuda ´La Miami´

Josefina Morales, conocida en la ciudad como "La Miami", solicitó el apoyo de la comunidad luego de que médicos le detectaran cáncer cervicouterino, enfermedad que le ha impedido continuar trabajando.

"La Miami" es reconocida por la mayoría de los habitantes de Valle Hermoso por su actividad como limpiadora de cristales en el crucero de la calle América y la avenida Lázaro Cárdenas, así como por su participación en diversos eventos públicos, donde se ha caracterizado por su entusiasmo en los bailes y sus peculiares pláticas.

Originaria de Estados Unidos y deportada hace más de diez años desde la ciudad de Miami, Florida —apodo que adoptó con orgullo desde entonces—, Josefina vivió por varios años en un terreno familiar en esta ciudad, del cual fue desalojada hace algunos meses. Actualmente permanece en la estación de Bomberos de Vallehermoso.

En días recientes, mostró documentos médicos que confirman la gravedad de su enfermedad, catalogada como no quirúrgica y con riesgo mortal.