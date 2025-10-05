Lo atropellan y lo golpean

Elementos de la Policía Vial Municipal acudieron la tarde del pasado viernes al cruce de la calle América y Brecha 119, luego de recibir el reporte de que una persona que viajaba en bicicleta había sido atropellada y posteriormente agredida físicamente.

De acuerdo con testigos, una camioneta habría arrollado al ciclista y, tras el incidente, varias personas descendieron del vehículo para golpearlo, sin embargo, al arribar las autoridades al sitio, ya no se encontraba ninguna de las partes involucradas.

Aun así, los agentes realizaron recorridos por la zona y recabaron testimonios que confirmaban la veracidad del reporte inicial.

Hasta el momento, se desconoce el paradero del ciclista y de los ocupantes de la camioneta, así como el motivo que originó la agresión.

La Policía Vial Municipal informó que mantendrá abierta la investigación para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades en este incidente ocurrido en el sector poniente de la ciudad.