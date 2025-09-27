Se incendia poste por cortocircuito

Un cortocircuito en la red eléctrica general provocó el incendio de un poste que sostiene cables de electricidad en la calle Álvaro Obregón y ocho, de la colonia Jaritas.

El hecho ocurrió la mañana de ayer, cuando vecinos del sector alertaron a las autoridades al percatarse de que el poste, en llamas, corría el riesgo de colapsar.

De inmediato, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos acudieron al sitio, acordonaron el área y notificaron al personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Cabe destacar que este tipo de incidentes no pueden ser sofocados con agua debido a la energía activa en los cables, por lo que los bomberos esperaron a que las cuadrillas de la CFE suspendieran el servicio eléctrico antes de intervenir.