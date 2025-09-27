Se incendia poste por cortocircuito

Se incendia poste por cortocircuitoPoste, en llamas, corría el riesgo de colapsar
Un cortocircuito en la red eléctrica general provocó el incendio de un poste que sostiene cables de electricidad en la calle Álvaro Obregón y ocho, de la colonia Jaritas.
El hecho ocurrió la mañana de ayer, cuando vecinos del sector alertaron a las autoridades al percatarse de que el poste, en llamas, corría el riesgo de colapsar.
De inmediato, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos acudieron al sitio, acordonaron el área y notificaron al personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Cabe destacar que este tipo de incidentes no pueden ser sofocados con agua debido a la energía activa en los cables, por lo que los bomberos esperaron a que las cuadrillas de la CFE suspendieran el servicio eléctrico antes de intervenir.
Finalmente, el fuego fue controlado sin que se registraran personas lesionadas. Únicamente se reportó la suspensión momentánea del suministro eléctrico en la zona.