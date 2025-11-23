Indigna retiro de taquerías

La orden emitida por autoridades locales para retirar al menos cuatro puestos de tacos instalados sobre la calle América, justo frente a la parroquia de Guadalupe, generó fuerte indignación entre las personas que diariamente laboraban en estos establecimientos.

A través de publicaciones en redes sociales, se dio a conocer que, a partir de ayer sábado, los puestos deberían ser desmontados con el objetivo de liberar la vista hacia la parroquia.

La medida afectó directamente a más de seis familias, quienes manifestaron su molestia y señalaron que la indicación habría surgido del párroco Felipe Arteaga Becerra, conocido como el padre Pepeo, quien presuntamente solicitó a las autoridades el retiro de los negocios ambulantes.

Por otro lado, algunos feligreses defendieron la decisión argumentando que los puestos obstruían la imagen del templo y que en ningún momento se pretendía impedir la venta de alimentos, sino únicamente reubicarlos en otros espacios más adecuados.

Cabe mencionar que las autoridades locales han venido realizando trabajos de mejoramiento urbano en la zona, desde el canal que abastece a la Comisión Municipal de Agua Potable hasta el kilómetro 118, dentro del denominado Parque Lineal, área que actualmente disfrutan miles de familias.

Será finalmente la opinión de los vallehermosenses la que determine si el retiro de estas taquerías fue una mala o buena decisión, tanto por parte de las autoridades como de la iglesia católica.