Listos comercios para los aguinaldos

Comerciantes de la ciudad esperan que durante el próximo fin de semana se registre un repunte en las ventas de diversos artículos, principalmente aquellos relacionados con los regalos que se entregarán en la próxima temporada navideña.

¿Qué esperan los comerciantes para el fin de semana?

De acuerdo con el sector comercial, este incremento podría extenderse también a la venta de productos destinados a la elaboración de alimentos, lo que representaría un movimiento económico significativo para Valle Hermoso.

Impacto en la economía local por incremento en ventas

Jesús Hernández Herrera, presidente de la Cámara Nacional de Comercio Local, señaló que para este fin de semana se prevé un mayor dinamismo en la economía de la ciudad, derivado del aumento en la actividad comercial.