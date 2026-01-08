Recolección de basura se triplica

Los festejos de Navidad y Año Nuevo, así como las diversas convivencias realizadas en la ciudad, provocaron que la cantidad de basura recolectada diariamente en Valle Hermoso se triplicara durante las últimas semanas, informó el Departamento de Limpieza Pública.

Ernesto Alaniz, titular de dicha dependencia, señaló que debido al incremento en la generación de desechos, los camiones recolectores han tenido que recorrer hasta tres veces la misma ruta en un solo día para poder atender la demanda en las distintas colonias del municipio.

Indicó que Valle Hermoso cuenta con más de 12 rutas de recolección, en las cuales normalmente cada camión acude una vez por día al basurero municipal para descargar los residuos. Sin embargo, durante las semanas recientes, han tenido que realizar hasta tres viajes diarios al tiradero municipal para deshacerse de toda la basura recolectada.

Este aumento en la recolección de basura ha generado un esfuerzo adicional por parte de las autoridades, quienes buscan garantizar la limpieza y el bienestar de la comunidad durante esta temporada festiva.