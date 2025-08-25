Tamaulipas

Lluvias dejan buenas ventas a lavanderías

Propietarios de estos negocios consideran que esta situación les ayuda a mantener estables sus ingresos
  • Por: Jorge Mancha
  • 25 / Agosto / 2025 -
Tras días lluviosos las lavanderías locales han tenido una alta demanda de sus servicios.

Tras los días lluviosos registrados recientemente en la ciudad, las lavanderías han reportado un notable incremento en la afluencia de clientes que acuden a lavar y secar sus prendas.

La imposibilidad de utilizar tendederos en los hogares debido a la constante humedad ha llevado a muchas familias a recurrir a estos negocios como la alternativa más práctica.

Martín Reyna, empleado de una lavandería local, comentó que la semana pasada la demanda se mantuvo alta y que esperan que esta semana continúe la misma tendencia.

 "La gente viene principalmente a secar su ropa porque en casa no se puede, con tanta lluvia es muy complicado", explicó.

