Perro se hace viral con lentes

Un bonito perro a quien conocen como "frijol", se ha hecho viral en las redes sociales de Valle Hermoso los últimos días, pues camina por las principales calles de la ciudad con gafas para el sol.

"Frijol", no solo utiliza un estilo de gafas, sino que cada día sale a las calles del centro con su dueño a caminar, pero utilizando distintos modelos, lo que ha causado el asombro de los habitantes.

En las redes sociales, el perro se ha mantenido activo por los usuarios debido a distintas fotos que se le han estado tomando.