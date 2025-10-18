Perro se hace viral con lentes

Perro se hace viral con lentesUn bonito perro a quien conocen cómo "Frijol", se ha hecho viral en las redes sociales de Valle Hermoso
Un bonito perro a quien conocen como "frijol", se ha hecho viral en las redes sociales de Valle Hermoso los últimos días, pues camina por las principales calles de la ciudad con gafas para el sol.
"Frijol", no solo utiliza un estilo de gafas, sino que cada día sale a las calles del centro con su dueño a caminar, pero utilizando distintos modelos, lo que ha causado el asombro de los habitantes.
En las redes sociales, el perro se ha mantenido activo por los usuarios debido a distintas fotos que se le han estado tomando.
Ayer, "frijol" se instaló en una base de tacos en la avenida Lázaro Cárdenas, causando el asombro de las personas que pasaban y aunque algunas intentaron tomarse una fotografía con el perro, la mascota simplemente no se deja fotografiar con alguien más y solo posa a las cámaras con sus gafas puestas.