Borracho moviliza a las ambulancias

Una persona en completo estado de ebriedad movilizó la noche del domingo a las 23:00 horas, a las unidades de emergencia, luego de ser reportada inconsciente sobre la banqueta en la zona centro de esta ciudad.

El incidente ocurrió en la calle Primera y Morelos, donde vecinos y transeúntes que pasaban por el lugar solicitaron el apoyo al número de emergencias 911 al observar a un hombre tirado sobre la acera, aparentemente sin reaccionar.

Al sitio acudió una unidad de paramédicos voluntarios de Valle Hermoso, quienes localizaron a un sujeto de aproximadamente 40 años de edad inconsciente y en visible estado de ebriedad, junto a una bicicleta.

Tras verificar que no presentaba lesiones de consideración, se dio aviso a elementos de la Policía Vial Municipal, quienes arribaron minutos más tarde para auxiliar en la situación.

Los agentes lograron despertar al individuo y lo trasladaron al complejo de Seguridad Pública, donde quedó bajo resguardo en espera de que sus familiares acudieran por él.