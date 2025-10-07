Borracho moviliza a las ambulancias

Borracho moviliza a las ambulanciasLuego de ser reportado inconsciente sobre la banqueta en la zona centro de Valle Hermoso
Una persona en completo estado de ebriedad movilizó la noche del domingo a las 23:00 horas, a las unidades de emergencia, luego de ser reportada inconsciente sobre la banqueta en la zona centro de esta ciudad.
El incidente ocurrió en la calle Primera y Morelos, donde vecinos y transeúntes que pasaban por el lugar solicitaron el apoyo al número de emergencias 911 al observar a un hombre tirado sobre la acera, aparentemente sin reaccionar.
Al sitio acudió una unidad de paramédicos voluntarios de Valle Hermoso, quienes localizaron a un sujeto de aproximadamente 40 años de edad inconsciente y en visible estado de ebriedad, junto a una bicicleta.
Tras verificar que no presentaba lesiones de consideración, se dio aviso a elementos de la Policía Vial Municipal, quienes arribaron minutos más tarde para auxiliar en la situación.
Los agentes lograron despertar al individuo y lo trasladaron al complejo de Seguridad Pública, donde quedó bajo resguardo en espera de que sus familiares acudieran por él.
Las autoridades recordaron a la ciudadanía la importancia de evitar el consumo excesivo de alcohol en la vía pública, tanto por seguridad personal como para prevenir incidentes que requieran la movilización innecesaria de los cuerpos de emergencia.