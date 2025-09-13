Niño a punto de ahogarse

Un incidente alarmante ocurrió la noche del jueves en la calle América y brecha 119, cuando un niño de dos años cayó en un pozo con agua y estuvo a punto de ahogarse. El pozo, destinado a una zapata de construcción, se llenó de agua a causa de las lluvias recientes.

Afortunadamente, el padre del menor, Eithan José “N.”, llegó a tiempo y lo sacó del agua, llevándolo de inmediato al Hospital General de la ciudad.

Hasta ayer por la tarde, el menor permanecía hospitalizado, pero fuera de peligro, según informaron las autoridades del nosocomio.

Las autoridades de Protección Civil acudieron rápidamente al sitio del accidente y acordonaron el área para evitar que se repitieran incidentes similares.

La pronta acción del padre y la respuesta de las autoridades del hospital fueron fundamentales para prevenir una tragedia.