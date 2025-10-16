Consume incendio un taller de mofles

Un incendio registrado la tarde del miércoles en un taller de reparación de mofles ubicado en la brecha 119 con calle Independencia, provocó la movilización de elementos del Cuerpo de Bomberos de Valle Hermoso.

De acuerdo con los reportes preliminares, el siniestro se originó mientras los empleados realizaban trabajos de soldadura, cuando una flama alcanzó parte del equipo de trabajo, lo que generó que el fuego se extendiera rápidamente por todo el taller.

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas, ya que los trabajadores lograron salir a tiempo del lugar.