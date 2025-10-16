Tamaulipas

Consume incendio un taller de mofles

Siniestro se originó mientras los empleados realizaban trabajos de soldadura, cuando una flama alcanzó parte del equipo de trabajo
  • Por: Jorge Mancha
  • 16 / Octubre / 2025 -
  • COMPARTIR
Consume incendio un taller de mofles

El taller de reparación de mofles ubicado en la brecha 119 con Independencia, se incendió ayer despues del mediodía.

Un incendio registrado la tarde del miércoles en un taller de reparación de mofles ubicado en la brecha 119 con calle Independencia, provocó la movilización de elementos del Cuerpo de Bomberos de Valle Hermoso.

De acuerdo con los reportes preliminares, el siniestro se originó mientras los empleados realizaban trabajos de soldadura, cuando una flama alcanzó parte del equipo de trabajo, lo que generó que el fuego se extendiera rápidamente por todo el taller.

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas, ya que los trabajadores lograron salir a tiempo del lugar.

Elementos de Bomberos acudieron de inmediato al sitio y lograron sofocar las llamas, aunque el fuego ya había causado considerables daños materiales en las instalaciones y herramientas del negocio.

EL MAÑANA RECOMIENDA