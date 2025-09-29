Descuido provoca incendio en casa

Un incendio registrado la noche del pasado sábado dejó daños considerables en una vivienda ubicada a un costado del canal de desagüe, en la parte sur del poblado El Realito.

De acuerdo con la información recabada, los habitantes de la casa se encontraban ingiriendo bebidas embriagantes cuando, presuntamente, un cigarrillo encendido habría provocado el siniestro.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos acudieron de inmediato al sitio y lograron sofocar las llamas; sin embargo, una de las habitaciones ya había resultado severamente dañada por el fuego.

Los propietarios de la vivienda evitaron brindar más información sobre lo sucedido y prefirieron no revelar sus identidades.

El comandante de Bomberos, Jesús Hernández Buentello, pidió a los habitantes tener una mayor precaución al momento de reunirse en familia o con amistades en sus domicilios, pues aunque ennesta ocasión todo quedó en daños materiales, puedo haber resultado alguien lastimado.



