Incendio a punto de llegar a maquinaria

Un incendio de pastizal registrado ayer a las 15:20 horas en la carretera 82 y kilómetro 123, puso en riesgo varias máquinas de construcción que se encontraban estacionadas en un predio.

Elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron al sitio después de una llamada que alertaba sobre el incendio, el cual ya estaba llegando a un tanque tipo pipa y a unas máquinas de construcción como retroexcavadora y motoconformadora.