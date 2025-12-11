Incendio de pastizal alerta a los vecinos

Un incendio de pastizal registrado la noche del pasado martes en el kilómetro 123.800, con carretera 82, a la altura del bordo de un canal de desagüe, generó alarma entre los vecinos del sector y movilizó a las unidades de emergencia.

¿Cómo ocurrió el incendio en Reynosa?

El siniestro fue reportado alrededor de las 21:00 horas al Cuerpo de Bomberos de esta ciudad, cuyos elementos acudieron de inmediato para controlar las llamas que, debido al viento, amenazaban con extenderse hacia algunas viviendas cercanas.

Acciones de los bomberos ante el siniestro

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas, gracias a la pronta intervención de los traga humos y de los mismos vecinos. Los bomberos lograron sofocar el incendio en cuestión de minutos, evitando mayores daños y restableciendo la tranquilidad de los habitantes del área.