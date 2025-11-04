Arde camioneta

Una camioneta SUV de la marca Mazda, modelo 2008, se incendió la tarde de ayer lunes en la curva del kilómetro 120+73, luego de registrar una falla mecánica que ocasionó el siniestro.

En el vehículo viajaban cinco personas, quienes circulaban rumbo hacia el poblado Anáhuac, pero al percatarse de la falla decidieron regresar hacia Valle Hermoso; sin embargo, al llegar a la curva mencionada, detuvieron la marcha al notar que el motor comenzaba a arder.

¿Qué ocurrió?

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos acudieron de inmediato al lugar y lograron sofocar las llamas, aunque la unidad ya había sido consumida en su totalidad por el fuego.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?