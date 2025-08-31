Corto circuito deja en cenizas una camioneta

Una camioneta de la marca Chevrolet, tipo Silverado, quedó reducida a cenizas tras incendiarse durante las primeras horas del sábado en la colonia Las Palmas, aparentemente a causa de un cortocircuito.

El siniestro ocurrió en un domicilio ubicado en la calle 17 y Nuevo León, donde la unidad se encontraba estacionada cuando repentinamente comenzó a arder.

Los propietarios relataron que, sin previo aviso, el fuego envolvió rápidamente el vehículo, por lo que de inmediato solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar y trabajaron arduamente para sofocar las llamas, enfrentándose a la complicación de que el tanque de combustible estaba lleno, lo que elevó el riesgo de una explosión.

Afortunadamente, todo quedó en daños materiales y un fuerte susto para los dueños de la camioneta, pues gracias a la labor de los bomberos, el fuego fue controlado sin que se registraran personas lesionadas.