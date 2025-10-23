Arde camioneta

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de Valle Hermoso lograron sofocar el incendio de una camioneta abandonada que se registró la mañana de este miércoles sobre la carretera Matamoros–Victoria, a la altura del tramo conocido como Las Yescas.

¿Qué ocurrió?

De acuerdo con el reporte, los bomberos acudieron al llamado de emergencia que alertaba sobre un vehículo en llamas en plena carretera Federal. Al arribar al lugar, encontraron una camioneta de la marca Ford, tipo F-150, modelo antiguo y color roja, que se encontraba abandonada y completamente envuelta en fuego.

Las labores de los elementos permitieron controlar el siniestro en poco tiempo, evitando que las llamas se extendieran a los alrededores. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas, aunque el vehículo resultó con pérdida total. Las autoridades investigan las causas del incendio y la procedencia de la unidad.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Los bomberos de Valle Hermoso actuaron de manera rápida y efectiva, logrando sofocar el incendio antes de que se propagara. Este tipo de incidentes resalta la importancia de la respuesta oportuna ante emergencias en las carreteras.