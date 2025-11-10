Vehículo se incendia en la colonia Del Valle

Un automóvil de la marca Chrysler tipo 300 ardió en llamas la tarde del sábado en la calle Chiapas y Zaragoza, en la colonia Del Valle, sin que se registraran personas lesionadas.

El propietario informó que habían pasado aproximadamente 20 minutos desde que llegó a su domicilio cuando observó humo que salía de la zona del motor, por lo que de inmediato solicitó apoyo al Cuerpo de Bomberos.

¿Qué ocurrió?

Elementos de la corporación acudieron al lugar y lograron sofocar el fuego, aunque el vehículo presentó daños significativos en el motor. Según el reporte preliminar, un aparente cortocircuito habría ocasionado el incidente.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?