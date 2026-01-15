Se cae a pedazos el Centro de Salud de Valle Hermoso

En una visita inesperada a la Jurisdicción Sanitaria número X de esta ciudad, la tarde del pasado martes, el Secretario de Salud del Estado de Tamaulipas, doctor Vicente Joel Hernández Navarro, se deslindó del problema del desprendimiento de techo en el Centro de Salud Valle Hermoso, el cual obligó al personal hace un mes a evacuar el edificio.

"El centro de Salud corresponde a IMSS Bienestar, los trabajadores también corresponden al programa Federal, nosotros no podemos meter mano, no tenemos acceso incluso a ningún dictamen de seguridad y riesgo", dijo durante una entrevista.

Aseguró incluso desconocer del tema y dijo que la Secretaría de Salud del Estado, solo podría intervenir en caso de que IMSS Bienestar se lo pidiera, en forma de ayuda al programa Federal.

Acciones de la autoridad tras el incidente

Y es que hay que recordar que a principios del mes de diciembre, más de 60 empleados entre doctores, enfermeras y personal administrativo del Centro de Salud Valle Hermoso, fueron evaluados debido a que una parte del techo del edificio de más de 45 años de antigüedad, se cayó mientras se realizaban consultas.

La actual directora del Centro de Salud, la doctora Alejandra Cobos, solicitó en ese entonces a personal de Protección Civil de esta ciudad, acudir al inmueble y solo se colocaron cintas amarillas de riesgo en las entradas, pidiendo se evite el ingreso del personal.

Detalles sobre la evacuación del Centro de Salud

Una semana después, la directora ordenó al personal entrar al edificio sin protección alguna y retirar artículos distintos para seguir operando pero desde los Centros de Salud de las colonias, en donde aún siguen trabajando.

El martes, el Secretario fue cuestionado al respecto y sus respuestas fueron frías, asegurando que el Sector Salud del Estado, no era el conducto para darle una solución viable al problema e incluso, dijo que el personal ya no le correspondía a la dependencia estatal.

Reacciones del personal de salud ante la situación

La situación ha generado preocupación entre los trabajadores del Centro de Salud, quienes exigen una respuesta clara y efectiva ante el riesgo que representa el estado del edificio.