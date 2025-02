Ausentismo en las escuelas de Valle Hermoso

El frío intenso que azota la región ha causado un ausentismo significativo en las escuelas de Valle Hermoso.

Según autoridades escolares, hasta el 40 por ciento del alumnado no asistió ayer a clases debido al clima adverso.

El profesor Jorge Mata Álvarez, jefe del Centro Regional para el Desarrollo Educativo, aseguró que los alumnos que no han acudido a clases, no se verán afectados en su rendimiento académico. "Entendemos que el frío es un factor que puede afectar la asistencia a clases, pero no queremos que nuestros alumnos se sientan perjudicados", dijo.

Ayer, las temperaturas en Valle Hermoso llegaron a seis grados centígrados, y se espera que el frío continúe durante el día de hoy.

Los padres de familia han preferido no enviar a sus hijos a la escuela para evitar exponerlos al clima extremo.

La comunidad educativa está trabajando para minimizar el impacto del frío en la educación de los alumnos, según lo informó el profesor Mata Álvarez.