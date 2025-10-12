Lluvias provocaron retrasos en obras

Las lluvias registradas durante los últimos días han ocasionado retrasos en distintos trabajos de construcción en esta ciudad, así como una disminución en las ventas de algunos comercios locales.

Albañiles que laboran en diversas obras indicaron que las condiciones del clima han impedido avanzar con normalidad en sus actividades.

"Durante esta semana, al menos tres veces hemos tenido que detener las labores debido a las lluvias", comentó Rubén García, trabajador de la construcción, quien añadió que los constantes chubascos han dificultado el avance en los proyectos en curso.

No solo el sector de la construcción se ha visto afectado, también el comercio local ha resentido el impacto de los días lluviosos.

Algunos establecimientos reportan una baja en la afluencia de clientes y, por consecuencia, en la venta de productos, lo que se suma a los desafíos económicos que ya enfrentan.

Autoridades locales y trabajadores esperan que las condiciones climáticas mejoren en los próximos días para poder retomar las actividades con normalidad.