Muere pintor

Muere pintorHombre se desvaneció repentinamente y cayó en el jardín del domicilio
Un hombre que se encontraba realizando labores de pintura en un domicilio de la colonia Juan José Tamez, perdió la vida la tarde del jueves a las 14:45 horas, presuntamente a causa de un paro cardíaco. Los hechos ocurrieron en una vivienda ubicada sobre la calle José María Morelos, entre brecha 122 y calle Adolfo López Mateos, donde el pintor, de aproximadamente 60 años de edad, trabajaba pintando unos muros.
¿Qué ocurrió?
De acuerdo con los primeros reportes, el hombre se desvaneció repentinamente y cayó en el jardín del domicilio. Minutos más tarde, los propietarios del lugar lo encontraron inconsciente y de inmediato solicitaron el auxilio de una ambulancia. Sin embargo, al arribar los paramédicos, el trabajador ya no presentaba signos vitales.
¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?
Autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes. De manera preliminar, se informó que el hombre era conocido como Clemente y que al parecer vivía solo.