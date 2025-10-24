Muere pintor

Un hombre que se encontraba realizando labores de pintura en un domicilio de la colonia Juan José Tamez, perdió la vida la tarde del jueves a las 14:45 horas, presuntamente a causa de un paro cardíaco. Los hechos ocurrieron en una vivienda ubicada sobre la calle José María Morelos, entre brecha 122 y calle Adolfo López Mateos, donde el pintor, de aproximadamente 60 años de edad, trabajaba pintando unos muros.

¿Qué ocurrió?

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre se desvaneció repentinamente y cayó en el jardín del domicilio. Minutos más tarde, los propietarios del lugar lo encontraron inconsciente y de inmediato solicitaron el auxilio de una ambulancia. Sin embargo, al arribar los paramédicos, el trabajador ya no presentaba signos vitales.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?