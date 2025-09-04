Ventarrón derriba postes de energía

Un fuerte viento registrado la mañana de ayer miércoles provocó la caída de al menos cinco postes de energía eléctrica sobre la carretera Matamoros–Victoria, a la altura del tramo conocido como Las Yescas.

De acuerdo con testimonios de automovilistas y vecinos de la zona, el fenómeno se presentó alrededor de las 07:00 horas, acompañado de una ligera lluvia que sorprendió a los habitantes cercanos al lugar.

Los postes derribados quedaron a un costado de la arteria, ocasionando afectaciones en el suministro de energía para comunidades cercanas.

Algunos testigos señalaron que el ventarrón se habría presentado en forma de un pequeño remolino tipo tornado; sin embargo, hasta el momento ninguna autoridad ha confirmado la presencia de dicho fenómeno climático.