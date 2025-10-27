Huye luego de fuerte choque

Una camioneta de la marca Chevrolet tipo Blazer provocó un accidente la noche del pasado sábado en el cruce de la calle Juárez y brecha 122, luego de derrapar e impactar un vehículo estacionado, para posteriormente darse a la fuga.

De acuerdo con el reporte, la camioneta realizaba maniobras imprudentes ("ceros") sobre el pavimento cuando perdió el control y chocó contra un automóvil Nissan tipo Tida, que se encontraba estacionado frente a una tortillería del sector.

El propietario del Nissan, un adulto mayor que prefirió no identificarse, relató que tras el impacto, el conductor de la camioneta huyó del lugar, dejando únicamente daños materiales.

Afortunadamente, ninguna persona resultó lesionada, y el hecho quedó registrado como un accidente con daños menores.

Las autoridades exhortan a los conductores a evitar maniobras peligrosas y respetar los límites de velocidad para prevenir este tipo de incidentes.



