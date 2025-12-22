Dañan con fuego canchas de futbol

Vecinos de la colonia Arboledas denunciaron que durante la madrugada de ayer personas desconocidas prendieron fuego a basura acumulada en una de las porterías de la cancha de futbol del sector, lo que generó daños en el lugar y alarma entre los habitantes.

¿Cómo ocurrió el incendio en la colonia Arboledas?

Ante el reporte, durante las primeras horas de ayer acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos de esta ciudad para sofocar el incendio.

Los tragahumo informaron que lo que se encontraba ardiendo era únicamente basura, por lo que no se registraron daños mayores.

Acciones del Cuerpo de Bomberos en el incidente

Los bomberos señalaron que el incidente provocó únicamente una cortina de humo que se mantuvo por varios minutos, sin que se reportaran personas lesionadas ni afectaciones de consideración en las instalaciones deportivas.