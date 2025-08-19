Incendio consume vivienda en Jaritas

Un incendio registrado la tarde de ayer lunes consumió por completo una vivienda ubicada en la colonia Jaritas, generando la pérdida total del patrimonio de la familia afectada.

El siniestro ocurrió alrededor de las 15:30 horas, en la calle Eucalipto, entre las calles 11 y 12, donde se localizaba la casa propiedad de la familia Heredia Pérez, quienes afortunadamente no se encontraban en el lugar al momento del incendio.

Elementos del cuerpo de Bomberos de Valle Hermoso acudieron de inmediato al sitio; sin embargo, a su llegada la vivienda ya había sido consumida por las llamas. Hasta el momento, se desconocen las causas que originaron el fuego.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a mantener precauciones en sus hogares, revisando instalaciones eléctricas y evitando situaciones de riesgo que puedan detonar siniestros de esta magnitud.