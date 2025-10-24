Prevén descenso de temperaturas

A partir de la próxima semana se espera un marcado descenso en las temperaturas en esta región, derivado de la entrada del Frente Frío Número 9, informó Aurelio Silva Salazar, responsable del monitoreo del clima en la localidad.

¿Qué temperaturas se esperan?

El funcionario explicó que el fenómeno comenzará a sentirse desde el próximo lunes, cuando los valores térmicos oscilarán entre los 24 y los 19 grados centígrados. Sin embargo, para el martes y miércoles el termómetro podría descender aún más, alcanzando temperaturas mínimas de hasta 13 grados centígrados.

¿Cuáles son las recomendaciones para la población?