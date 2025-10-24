Prevén descenso de temperaturas

Prevén descenso de temperaturasFenómeno comenzará a sentirse desde el próximo lunes con temperaturas de hasta 19 grados centígrados
A partir de la próxima semana se espera un marcado descenso en las temperaturas en esta región, derivado de la entrada del Frente Frío Número 9, informó Aurelio Silva Salazar, responsable del monitoreo del clima en la localidad.
¿Qué temperaturas se esperan?
El funcionario explicó que el fenómeno comenzará a sentirse desde el próximo lunes, cuando los valores térmicos oscilarán entre los 24 y los 19 grados centígrados. Sin embargo, para el martes y miércoles el termómetro podría descender aún más, alcanzando temperaturas mínimas de hasta 13 grados centígrados.
¿Cuáles son las recomendaciones para la población?
Silva Salazar exhortó a la población a tomar las debidas precauciones ante el cambio brusco de clima, especialmente en el cuidado de los adultos mayores y de los menores de cinco años, quienes son más vulnerables a padecimientos respiratorios. Asimismo, recomendó a la ciudadanía mantenerse informada a través de los canales oficiales y protegerse con ropa abrigadora, además de evitar la exposición prolongada al frío durante las primeras horas de la mañana y la noche.