Frío durante el fin de semana

Un descenso en las temperaturas se prevé para los próximos días en la región de Valle Hermoso, registrándose condiciones más frescas e incluso algo de lluvia, de acuerdo con el pronóstico del clima.

¿Qué se espera del clima en Valle Hermoso?

Aurelio Silva Salazar, responsable del monitoreo climático en Valle Hermoso, informó que el termómetro podría descender hasta los 11 grados centígrados durante el próximo fin de semana, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones, principalmente con niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

Asimismo, indicó que existe la probabilidad de lluvias ligeras en la región, lo que podría generar sensación térmica más baja durante las mañanas y noches.

Detalles sobre el Frente Frío Número 24

La llegada del Frente Frío Número 24, se espera para la noche del sábado y mañana del domingo, pero los pronósticos dicen que la próxima semana se podría iniciar con una temperatura de hasta 7 grados centígrados.

Recomendaciones ante el descenso de temperaturas

Finalmente, se exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada sobre las condiciones del clima y a tomar las medidas necesarias para evitar afectaciones por las bajas temperaturas.