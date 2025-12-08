Frente frío 19 ingresa hoy

La llegada del frente frío número 19 provocará un notable descenso en las temperaturas en la región norte de Tamaulipas, con registros que podrían alcanzar hasta nueve grados centígrados, informó Aurelio Silva Salazar, encargado del monitoreo del clima.

Silva Salazar señaló que desde la madrugada de este lunes los termómetros comenzarán a bajar de manera considerable, por lo que exhortó a la población a tomar las debidas precauciones ante el ingreso de esta masa de aire frío, que podría mantenerse durante gran parte de la semana.

El funcionario agregó que, de acuerdo con los pronósticos meteorológicos, no se esperan lluvias, aunque no se descartó por completo la posibilidad de precipitaciones aisladas.

Las autoridades reiteraron el llamado a protegerse del clima, especialmente a menores, adultos mayores y personas con problemas respiratorios.