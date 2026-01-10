Inicia frío hoy

Autoridades locales advirtieron sobre un marcado descenso en las temperaturas que estará afectando a esta región a partir de hoy sábado y durante los próximos tres días, debido a la entrada del frente frío número 27.

¿Qué medidas deben tomar los habitantes?

Aurelio Silva Salazar, responsable del monitoreo del clima en la ciudad, informó que este sistema frontal provocará temperaturas mínimas de hasta 10 grados centígrados en el municipio de Valle Hermoso, por lo que exhortó a la población a tomar las debidas precauciones.

El funcionario recomendó a los habitantes extremar cuidados, principalmente evitar cambios bruscos de temperatura, con el objetivo de prevenir enfermedades respiratorias, especialmente entre niños, adultos mayores y personas con padecimientos crónicos.

Detalles sobre el frente frío número 27

Asimismo, señaló que el frente frío podría generar algunas precipitaciones ligeras en la región, aunque aclaró que estas serían de baja intensidad.

Impacto en la salud de la población

Las autoridades se mantendrán atentas a la evolución de las condiciones climatológicas y reiteraron el llamado a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales.