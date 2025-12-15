Entra el frente frío número 21

El frente frío número 21 comenzó a sentirse desde el mediodía de ayer, provocando cambios significativos en las condiciones climatológicas, entre ellos lluvias y un marcado descenso en las temperaturas en la región.

Para este día se esperan temperaturas mínimas de hasta 11 grados centígrados, por lo que se recomienda a la población tomar las debidas precauciones, especialmente durante las primeras horas de la mañana y por la noche.

Aurelio Silva Salazar, responsable del monitoreo del clima, informó que las bajas temperaturas podrían prevalecer durante la mayor parte de la semana, aunque aclaró que las lluvias solo se presentarían durante el día de ayer.

Autoridades exhortaron a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los reportes oficiales y a proteger a niños, adultos mayores y personas vulnerables ante el descenso térmico.







