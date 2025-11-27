Ingresa frente frío con precipitaciones

El ingreso del frente frío número 16 provocó ayer lluvias de moderadas a ligeras en distintos sectores de la ciudad, sin que se registraran afectaciones de consideración.

¿Qué ocurrió?

Aurelio Silva Salazar, encargado del monitoreo del clima en la localidad, informó que las precipitaciones comenzaron poco después del mediodía y se mantuvieron de manera intermitente durante la mayor parte de la tarde, sobre todo al norte de la localidad.

El especialista señaló que la temperatura mínima prevista para ayer fue de 20 grados centígrados, mientras que para el transcurso de este día no se esperan lluvias, manteniéndose las condiciones climáticas alrededor de los 25 grados centígrados.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

A pesar de la estabilidad pronosticada, Silva Salazar recomendó a la población extremar precauciones y mantenerse atenta a los cambios del clima ante la presencia de nuevos sistemas frontales.