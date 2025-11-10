Neblina cubre a Valle Hermoso

Una densa neblina se registró ayer en Valle Hermoso desde la madrugada y durante los primeros minutos del día, generando condiciones de riesgo para los conductores que transitaban por la ciudad.

¿Qué ocurrió?

Aurelio Silva Salazar, encargado del monitoreo del clima, informó que este fenómeno estaba previsto previo al ingreso del Frente Frío Número 13 en la región, el cual se estaría manifestando con mayor intensidad durante la jornada de hoy.

Las autoridades exhortaron a la población a extremar precauciones al conducir ante la disminución de visibilidad.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?