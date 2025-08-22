Parada la venta de automóviles

La comercialización de autos importados se encuentra prácticamente detenida en la ciudad debido a que desde hace más de mes y medio no se están nacionalizando vehículos bajo el actual decreto.

La causa principal es la falta de sistema en las oficinas del Registro Público Vehicular (REPUVE), lo que ha generado incertidumbre entre vendedores y compradores.

Hasta el momento, la dependencia no ha emitido información oficial sobre cuándo se restablecerá el servicio.

Carlos López, comerciante dedicado a la venta de autos importados, señaló que la actividad se encuentra paralizada en los puntos habituales, como la carretera 82 entre los kilómetros 119 y 120, donde tradicionalmente se concentran vendedores de este tipo de unidades.

Los comerciantes esperan una pronta solución a esta situación, ya que la falta de nacionalización mantiene frenada la economía local vinculada a la compraventa de automóviles.