Estudiante sufre de fractura nasal

Una estudiante de la Secundaria Técnica número 16 "José Bernardo Gutiérrez de Lara" resultó con una fractura en la nariz luego de participar en un juego realizado durante la clase de matemáticas, situación que ha generado molestia y preocupación entre los padres de familia.

De acuerdo con el testimonio de la madre de la menor, identificada como Dayana, el incidente ocurrió el pasado miércoles cuando la maestra encargada de la materia decidió sacar a los alumnos al área de la cancha para realizar un juego llamado "Chirrion, Chirrion", actividad que no forma parte del programa académico de matemáticas.

La madre señaló que su hija no deseaba participar, pero fue presionada con la advertencia de que se le levantaría un reporte si se negaba. Durante el juego, la joven cayó al suelo y se golpeó fuertemente en el rostro, provocándose una fractura nasal que la dejó ensangrentada.