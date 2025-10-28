Arranca venta de la flor de cempasúchil

Con la cercanía de la conmemoración del Día de Muertos, la venta de flor de cempasúchil comenzó con gran demanda en esta ciudad, generando optimismo entre los comerciantes del ramo.

Los precios de esta tradicional flor varían entre los 50 y 100 pesos, dependiendo de la cantidad y el tamaño del arreglo. Aunque los viveros son los principales puntos de venta, florerías y otros negocios locales también ofrecen el producto, ya que en esta temporada se utiliza ampliamente para adornar altares y sepulturas.

El comerciante Armando Reynoso destacó que este año se espera una buena derrama económica en la localidad, impulsada por la llegada de miles de visitantes que acudirán durante el próximo fin de semana a rendir homenaje a sus seres queridos.

"Cada año aumenta la demanda y esperamos que este no sea la excepción, pues la flor de cempasúchil es símbolo de nuestras tradiciones y mantiene viva la costumbre del Día de Muertos", expresó Reynoso.

El comerciante prevé que las ventas continúen en aumento conforme se acerquen los días 1 y 2 de noviembre, fechas en las que se celebra esta importante tradición mexicana.



