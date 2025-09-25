Lo capturan comiendo

Con labores de inteligencia, personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas logró la detención de un presunto homicida la tarde del pasado martes en el conocido restaurante 'Maravá', ubicado en la zona centro de esta ciudad.

El detenido fue identificado como Joel Braulio 'N.', quien se encontraba comiendo en el lugar cuando agentes ministeriales arribaron, confirmaron su identidad y procedieron a ejecutar la orden de aprehensión en su contra.

De acuerdo con la información oficial, el ahora detenido está señalado como presunto responsable de haber privado de la vida a un amigo cercano en octubre del 2024 en la ciudad de Matamoros.

Tras la detención, Joel Braulio 'N.' fue puesto a disposición de la autoridad competente y en los próximos días será presentado ante un juez, quien determinará su situación legal.