Preparan la celebración de San Judas Tadeo

El padre Noé Mendoza Barrientos visitó la ciudad de Valle Hermoso para invitar a todos los católicos y fieles creyentes a participar en la tradicional fiesta patronal de San Judas Tadeo, que se llevará a cabo en la ciudad de Matamoros a partir de este próximo fin de semana.

El sacerdote informó que durante las festividades se contará con la participación de alrededor de 70 agrupaciones musicales, además de una amplia variedad de actividades culturales, religiosas y recreativas para toda la familia.

La celebración se desarrollará del 17 al 28 de octubre en el sector Infonavit Buenavista de Matamoros, donde también habrá juegos mecánicos, venta de artesanías, gastronomía local y otras atracciones típicas de las fiestas patronales.