Preparan escuelas el desfile revolucionario

Preparan escuelas el desfile revolucionarioPara el desfile del 20 de noviembre se estima la participación de más de 30 contingentes escolares que recorrerán las principales calles de Valle Hermoso
Instituciones educativas de la ciudad de Valle Hermoso se encuentran afinando detalles para los festejos conmemorativos de la Revolución Mexicana.
Para el desfile del 20 de noviembre se estima la participación de más de 30 contingentes escolares que recorrerán las principales calles de la ciudad, según lo dio a conocer el profesor Edwin Fuentes, jefe de la educación en la ciudad.
¿Qué actividades se llevarán a cabo?
Como es tradición, después del desfile principal en Valle Hermoso se realizará el recorrido conmemorativo en el poblado El Realito, donde también se celebrará el 86 aniversario de su fundación. En este evento, alumnos de distintos planteles portarán vestimenta típica alusiva a la Revolución Mexicana, fortaleciendo la identidad histórica de la comunidad.
¿Cuál es el objetivo de estos festejos?
Las escuelas preparan diversas actividades para representar los 115 años del inicio del movimiento revolucionario, ocurrido el 20 de noviembre de 1910, con el objetivo de promover entre los estudiantes el valor histórico y cultural de esta fecha nacional.