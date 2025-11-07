Preparan escuelas el desfile revolucionario

Instituciones educativas de la ciudad de Valle Hermoso se encuentran afinando detalles para los festejos conmemorativos de la Revolución Mexicana.

Para el desfile del 20 de noviembre se estima la participación de más de 30 contingentes escolares que recorrerán las principales calles de la ciudad, según lo dio a conocer el profesor Edwin Fuentes, jefe de la educación en la ciudad.

¿Qué actividades se llevarán a cabo?

Como es tradición, después del desfile principal en Valle Hermoso se realizará el recorrido conmemorativo en el poblado El Realito, donde también se celebrará el 86 aniversario de su fundación. En este evento, alumnos de distintos planteles portarán vestimenta típica alusiva a la Revolución Mexicana, fortaleciendo la identidad histórica de la comunidad.

¿Cuál es el objetivo de estos festejos?