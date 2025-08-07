Acusan favoritismo en bolsa de trabajo

Acusan favoritismo en bolsa de trabajoNuevos empleos están siendo asignados directamente por algunos directivos
Empleados del Hospital General de esta ciudad han manifestado su inconformidad ante un presunto caso de favoritismo en el proceso de selección de personal correspondiente a una bolsa de trabajo abierta recientemente por el Gobierno Federal y Estatal.
De acuerdo con testimonios anónimos, los nuevos empleos están siendo asignados directamente por algunos directivos y jefaturas internas del nosocomio, sin seguir un proceso transparente y equitativo.
"La oportunidad no es parejo, los directores y la jefa de enfermería están seleccionando a personas que son sus amigos o familiares directamente", denunció uno de los trabajadores que prefirió no revelar su identidad por temor a represalias.
Hasta la tarde de ayer, no se había emitido ningún posicionamiento oficial por parte de las autoridades del Hospital General respecto a estas acusaciones.
Se espera que en los próximos días alguna instancia competente brinde información clara sobre el proceso de selección y garantice la equidad para todos los aspirantes.
La situación ha generado molestia y desconfianza entre el personal actual y quienes esperaban una oportunidad laboral mediante un proceso justo.